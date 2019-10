Jak podaje CNN, Bezos może winić zyski swojej firmy za trzeci kwartał. Wyniki były poniżej szacunków Wall Street, a akcje spółki spadły. Większość majątku Bezosa jest związana z tym, jak radzi sobie spółka macierzysta. Założyciel posiada ok. 12 proc. firmy – 57 milionów akcji. Gdy w piątek 25 października akcje Amazona spadły o ok. 2 proc, Bezos stracił na wartości netto ok. 3 miliardy dolarów.

Według listy miliarderów przygotowanej przez redakcję Forbes majątek Bezosa wynosi 109,6 miliarda dolarów. Tymczasem bogactwo Billa Gatesa szacuje się na 106 miliardów dolarów. Tytuł najbogatszego na świecie Bezos odebrał Gatesowi najbogatszej osoby na świecie w 2017 roku.

Według Bloomberg Billionaire Index, 2019 rok był ciężki dla finansów Bezosa. Stracił około 14 miliardów dolarów – głównie z powodu rozwodu. W ramach ugody MacKenzie Bezos otrzymała 25 proc. akcji małżeństwa w Amazonie. To dało jej 4 proc. udziałów w firmie, czyli ok. 38 miliardów dolarów.



Tuż za Gatesem i Bezosem plasuje się francuski miliarder Bernard Arnault. Prezes koncernu LVMH – producent dóbr luksusowych – to trzecia i ostatnia osoba, której majątek szacowany jest na ponad 100 miliardów.

>>> Czytaj też: Tiffany na sprzedaż. Koncern LVMH chce przejąć firmę jubilerską za 14,5 mld dol.