Lokum Deweloper wprowadził do oferty 121 lokali w II etapie os. Lokum Siesta

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Grupa Lokum Deweloper wprowadziła do sprzedaży 121 lokali w ramach II etapu krakowskiego osiedla Lokum Siesta, podała spółka. Oferta obejmuje lokale od kawalerek do mieszkań 4-czteropokojowych o metrażach od 32 do 92 m2.

"Lokum Siesta zapewnia wygodę wielkomiejskiego życia, a jednocześnie pozwala mieszkańcom cieszyć się pięknymi widokami i bliskością przyrody. Tak wyjątkowa lokalizacja, w połączeniu z wysokim standardem i zróżnicowaną ofertą mieszkań, zadecydowała o sukcesie osiedla" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

W ramach II etapu Lokum Siesta powstanie jeden 6-piętrowy budynek. Ceny za metr kwadratowy zaczynają się od 11 976,9 zł, podano również.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

