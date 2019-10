Klabater: Przychody gry Crossroads Inn przekroczyły koszt jej produkcji



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Przychody Klabater ze sprzedaży gry "Crossroads Inn" przekroczyły koszty jej produkcji szacowane przez spółkę na kwotę 850 tys. zł., podała spółka.

"Wstępne przychody netto ze sprzedaży gry 'Crossroads Inn' osiągnięte m.in. na platformie Steam i GOG w okresie od premiery gry w dniu 23 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. przekroczyły poniesione dotychczas przez Emitenta koszty produkcji gry, szacowane przez emitenta na kwotę 850 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

"Bardzo miło nam poinformować, że w tydzień po premierze naszej debiutanckiej produkcji - Crossroads Inn - wartość szacowanych przychodów ze sprzedaży jest wyższa niż kwota zainwestowana przez nas w produkcję. Traktujemy ten wynik w kategorii sukcesu. 'Crossroads Inn' to bardzo ambitny projekt, który łączy wiele bardzo różnych mechanik charakterystycznych dla gier strategicznych oraz gier fabularnych. Nasz młody zespół developerski, dla którego był to pierwszy tak poważny projekt, stanął na wysokości zadania" - powiedział członek zarządu spółki Klabater Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Przyznał, że w dniu premiery spółka napotkała na problemy, które kosztowały ją niższą, niż pierwotnie zakładaliśmy ocenę.

"Dzięki szybkiej reakcji wydawcy, ciężkiej pracy całego zespołu developerskiego oraz stałemu kontaktowi ze społecznością odwróciliśmy negatywny trend i dzisiaj ocena naszej gry jest lepsza. Stale rośnie także liczba pozytywnych recenzji. Sytuacja jest opanowana. Część zespołu na bieżąco pracuje nad uwagami i sugestiami zmian zgłoszonymi przez graczy, druga część teamu zajmuje się produkowaniem nowej zawartości Crossroads Inn, którą wcześniej opublikowaliśmy w postaci mapy planowanych dodatków i rozszerzeń do gry" - stwierdził Gembicki.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka notowana jest na NewConnect.

