Kary za złamanie zakazu wynosić będą od 168 do 679 euro.

Ruch takich samochodów jest zabroniony przez całą dobę od poniedziałku do piątku.

Władze Wiecznego Miasta tłumaczą wejście rozporządzenia w życie troską o zdrowie mieszkańców, narażonych na smog przez wiele dni w roku. Zakaz ruchu obowiązuje na dużym obszarze włoskiej stolicy z wyjątkiem dzielnic peryferyjnych.

To jedna z największych zmian w organizacji miasta wprowadzonych w ostatnich latach. Tysiące ludzie muszą zmienić swój tryb życia. Wymaga to konieczności wyboru komunikacji miejskiej i rezygnacji z korzystania z prywatnych aut przez setki tysięcy osób. Rzymianie mieli rok na przygotowanie się do nowych przepisów, zapowiadanych od dawna.

Z zakazu ruchu wyłączone zostały samochody z napędem wysokoprężnym, którymi przewożone są osoby niepełnoprawne i chore.

Dla samochodów dostawczych z silnikami z normą emisji spalin euro 3 do końca marca przyszłego roku wprowadzony został okres przejściowy, w trakcie którego zakaz ruchu obowiązywać będzie w godzinach 7.30-10.30 i 16.30-20.30.

Wcześniej Rzym został zamknięty dla jeszcze starszych modeli samochodów z normą spalin euro 1 i euro 2.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)