Biden, główny faworyt do otrzymania prezydenckiej nominacji Demokratów, wygrywa z Trumpem o 5 punktów procentowych w Arizonie, o 3 pkt w Pensylwanii i Wisconsin i o 2 pkt na Florydzie. Były wiceprezydent remisuje z Republikaninem w Michigan i przegrywa o 2 pkt procentowe w Karolinie Północnej.

We wszystkich z tych sześciu stanów w 2016 roku zwyciężył Trump.

Warren, obecnie najpoważniejsza rywalka Bidena, stanowi dla prezydenta słabszą konkurencję. Zgodnie z badaniem "New York Times" i Siena Collage senator z Massachusetts przegrywa z nim w Michigan o 6 punktów procentowych, na Florydzie o 4 pkt i w Karolinie Północnej o 3 pkt.

Z kolei senator Bernie Sanders prowadzi z Trumpem o 2 punkty procentowe w Michigan i Wisconsin, ale odnotowuje gorsze od niego wyniki na Florydzie, w Arizonie i Karolinie Północnej.

Na początku października Warren zbliżyła się do Bidena w ogólnokrajowych sondażach. Obecnie były wiceprezydent utrzymuje przewagę nad swoją rywalką na poziomie ok. 6 pkt procentowych.

W piątek w Iowa Biden zapewniał, że to właśnie on jest kandydatem, który gwarantuje zwycięstwo z Trumpem.

To w tym stanie zaplanowane są na luty pierwsze prawybory, inaugurujące długi proces wyłaniania kandydata Demokratów. Odbędą się one we wszystkich stanach; w każdnym z nich zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez nie same. Najczęściej w prawyborach nie głosuje się na kandydata, ale na delegatów, którzy reprezentują później stan na partyjnych konwencjach.

Amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się 3 lstopada 2020 roku. Kluczowe w wyścigu o Biały Dom jest zwycięstwo w stanach wahających się między Republikanami i Demokratami (ang. swing states).

