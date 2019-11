Urządzenie Braster zostało zarejestrowane w Brazylii



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Urządzenie Braster zostało zarejestrowane w Brazylii, dzięki czemu możliwe jest rozpoczęcie współpracy z Biocare Comercio de Descartaveis LTDA i rozpoczęcie sprzedaży, podał Braster.

"Rejestracja urządzenia stanowiła podstawowy element warunkujący rozpoczęcie współpracy opartej o 'distribution agreement' zawartej z firmą Biocare Comercio de Descartaveis LTDA z siedzibą w Brazylii. Rejestracja urządzenia obecnie pozwoli spółce na rozpoczęcie sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Dystrybutor był zobowiązany do dokonania rejestracji urządzenia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. Głównym produktem oferowanym na rynku brazylijskim będzie urządzenie "Braster Pro". urządzenie sprzedawane będzie w modelu biznesowym skierowanym do środowiska medycznego i kładącym nacisk na sprzedaż wysoko marżowych badań.

"Współpraca z dystrybutorem zakłada osiągnięcie przez emitenta do końca 2024 roku skumulowanych przychodów ze sprzedaży urządzenia na poziomie 10 mln euro" - czytamy dalej.

Biocare Comercio de Descartaveis LTDA jest jednym ze znaczących dystrybutorów farmaceutycznych i medycznych na rynku brazylijskim.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)