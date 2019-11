Niemcy: Drugi dzień strajku pracowników Lufthansy - odwołano ok. 600 lotów

Źródło: PAP

Drugi dzień z rzędu strajkuje personel pokładowy flagowych niemieckich linii lotniczych Lufthansa. W piątek głównie z lotnisk we Frankfurcie i Monachium odwołano ok. 600 lotów, a pierwszego dnia 48-godzinnego strajku - ok. 700 lotów - podała agencja dpa.