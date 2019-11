W zachodniej Europie wskaźnik Stoxx 600 Europe zniżkuje o 0,1 proc.

O 3,7 proc. rośnie kurs akcji spółki Deutsche Wohnen - po danych finansowych za pierwsze 9 miesięcy 2019 r.

Prosegur zyskuje 4,7 proc. po informacji o odkupie swoich akcji.

Tullow traci 13 proc. na giełdzie w Londynie po obniżeniu guidunce produkcji.

Bilfinger zniżkuje o 5,2 proc. po wynikach za III kw. i działaniach związanych z cięciem kosztów.

Akcje Nordex tracą 4 proc. - po danych za pierwsze 3 kwartały tego roku.

Tanieje ABM Amro - o 3,1 proc. - po danych, że zysk netto w III kw. wyniósł 558 mln euro wobec prognoz 560 mln euro.

Leoni zniżkuje na giełdzie we Frankfurcie o 9,1 proc. po tym, gdy EBIT za III kw. okazał się słabszy od oczekiwań rynkowych.

Tymczasem inwestorzy oceniają, jakie są szanse na ugodę w handlu pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.

We wtorek prezydent USA Donald Trump podczas lunchu w Klubie Gospodarczym w Nowym Jorku ocenił, że wkrótce może dojść do dealu z Chinami, ale też zastrzegł, że jeśli nie dojdzie do porozumienia handlowego między Waszyngtonem a Pekinem, to podniesie kolejny raz cła.

Trump nazwał Chińczyków "oszustami", chociaż za problemy w relacjach handlowych obu państw obwinił też swoich poprzedników na stanowisku prezydenta.

Na razie nie podano ani miejsca, ani czasu, gdzie miałoby nastąpić podpisanie paktu handlowego pomiędzy obu mocarstwami.

Na rynku walutowym euro jest po 1,1003 USD, niemal bez zmian, brytyjski funt kosztuje 1,2843 USD, bez zmian, a japoński jen jest wyceniany po 109,06 za 1 USD - również bez zmian.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,91 proc., niżej o 2 pb.

Złoto zyskuje 0,3 proc. do 1.461,15 USD za uncję.

W środę prezes Fed Jerome Powell wystąpi przed połączoną komisją gospodarczą amerykańskiego Kongresu - o 17.00.