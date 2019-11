Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - RCI - podmiot, który w Grupie OT Logistics zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami - zawarł warunkową umowę sprzedaży gruntów oraz wybranych składników majątku ruchomego znajdujących się we Wrocławiu, o łącznej wartości 54 mln zł netto, podało OT Logistics.



Ustalona cena zostanie zapłacona spółce w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem do 31 grudnia 2021 roku, poinformowano w komunikacie.



Środki ze sprzedaży pomniejszą zadłużenie Grupy OT Logistics. Sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu jest elementem realizacji planu naprawczego grupy oraz umożliwi wyraźne zmniejszenie zadłużenia grupy kapitałowej wobec wierzycieli finansowych, zabezpieczonych na tych nieruchomościach, zaznaczono.



Po sfinalizowaniu transakcji zobowiązania grupy spadną docelowo o ponad 50 mln zł. Sprzedaż terenów we Wrocławiu nie wpłynie na realizację usług świadczonych przez grupę OT Logistics na tych nieruchomościach. Grupa uzgodniła z nabywcą zasady współpracy w zakresie świadczonych usług logistycznych także po tym, gdy nieruchomość przejdzie na własność kupującego, tj., po 31 grudnia 2021 r.



"Dla nas, dla naszych akcjonariuszy oraz dla wierzycieli finansowych to bardzo ważny moment, to osiągnięcie kamienia milowego w ramach planu naprawczego. Długo przygotowywaliśmy się do tej transakcji i cierpliwie rozmawialiśmy z potencjalnymi nabywcami, bo mamy świadomość wartości tych nieruchomości, położonych w atrakcyjnej części miasta. Po rozliczeniu transakcji będziemy mogli zmniejszyć nasze finansowe zobowiązania o ponad 13% i wyraźnie ograniczyć koszty finansowe grupy - a to główny cel planu naprawczego. Liczymy też na poprawę płynności finansowej" - powiedział prezes Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.



Grupa kapitałowa OT Logistics z tytułu przeprowadzonej transakcji w kolejnych okresach rozpozna przychód z pozostałej działalności operacyjnej w wysokości ok. 9 mln zł, podano również.



Według skonsolidowanego sprawozdania rocznego grupy za 2018 r., łączna wartość godziwa wszystkich nieruchomości inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży wynosiła blisko 180 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. zadłużenie finansowe grupy kapitałowej (bez uwzględnienia wpływu MSSF16) wyniosło 383 mln zł i było niższe o 3,4% niż na koniec 2018 r.



Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.



