Bank Handlowy: Rezerwy w IV kw. nie będą tak duże, jak w III kw.



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy oczekuje, że rezerwy na ryzyko w IV kwartale nie będą tak duże, jak w III kwartale br. Bank pomimo podwyższonych rezerw w III kw. nie zamierza rewidować swojej konserwatywnej polityki kredytowej, a w ciągu kolejnych trzech lat pokaże, że jego ryzyko kredytowe jest niższe, niż w sektorze, poinformował prezes Sławomir. S. Sikora.

"Uważam, że następne 3 lata pokażą, że Citi Handlowy jest konserwatywnym bankiem, z ryzykiem niższym niż w sektorze bankowym. To perspektywa planu strategicznego" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.

Dodał, że koszty ryzyka w banku od dekady kształtowały się znacząco poniżej średniej rynkowej.

"My w tym roku - wyjmując to zdarzenie jednorazowe - mamy 40 pb kosztów ryzyka. Zakładamy, że ten znormalizowany poziom wynosi 40-50 pb" - powiedział Sikora.

Bank utworzył w III kw. rezerwę wysokości 54 mln zł w związku z przeprowadzeniem oceny finansowej klienta z branży budowlanej. Sikora wyjaśnił, że spółka, na którą bank zawiązał rezerwę w II kw. miała wariant pozyskania inwestora strategicznego i finansowania, który nie ziścił się.

"Kierując się konserwatywnym podejściem do ryzyka, zrobiliśmy rezerwy po to, by nie ciągnąć za sobą niepewności w tym wymiarze. Dowiązaliśmy też rezerwę - zdecydowanie mniejszą - na przypadek z I kw. br." - wyjaśnił.

"Nie zrewidujemy polityki kredytowej, bo to nadal się mieści w tym, co zakładają nasze modele" - podkreślił. Dodał, że bank chce jedynie zmodyfikować i wzmocnić "obszar wczesnego ostrzegania"

"Nie będzie tak dużych rezerw w czwartym kwartale" - powiedział prezes.

Sikora wskazał iż spodziewa się, że w przyszłym roku gospodarka zwolni.

"Podstawowa różnica dotyczy poziomu inwestycji - to jeden ze znaków zapytania. Drugim elementem jest kwestia ryzyka regulacyjnego. Banki zostały w I kw. zaskoczone składką na depozyty przedsiębiorstw, która nie jest ubezpieczona. Trzecie ryzyko związane jest z obserwowanym większym zadłużeniem przedsiębiorstw - wskaźniki dług do EBITDA wielu przedsiębiorstw są znacząco powyżej 3x" - powiedział Sikora.

"Uważam, że obecnie ryzyko regulacyjne jest duże, jak nigdy dotąd" - zaznaczył.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce - i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)