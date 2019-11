Aplisens: Plan 120 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2019 roku wciąż realny



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Zakładane w strategii Aplisensu przychody ze sprzedaży na poziomie 120 mln zł w 2019 roku wciąż są możliwe do realizacji, ocenił prezes Adam Żurawski.

"Zakładana w strategii suma przychodów w 2019 roku na poziomie 120 mln zł jest nadal możliwa do realizacji, choć na pewno będą przesunięcia na poszczególnych rynkach" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Według niego, zakładany cel sprzedaży na pewno zrealizowany zostanie na rynku krajowym, powinien zostać również osiągnięty na rynku Unii Europejskiej (w obu przypadkach po trzech kwartałach 2019 r. stan realizacji przekraczał 80%).

"Ciężko będzie natomiast o realizację celu na rynku Wspólnoty Niepodległych Państw, a nie uda się to w przypadku pozostałych rynków" - przyznał Żurawski.

W jego ocenie, największe jest niepowodzenie spółki właśnie w tej ostatniej grupie krajów, głównie ze względu na wypadnięcie Iranu.

"Wstępnie zakładaliśmy na tym rynku przychody rzędu nawet 6 mln zł w skali roku" - wyjaśnił prezes.

Zaznaczył również, że dotychczasowa sprzedaż w IV kwartale 2019 roku jest mniej więcej na podobnym poziomie jak przed rokiem, kiedy IV kwartał był wyjątkowo słaby.

"W dłuższej perspektywie nastawiamy się przede wszystkim na rozwój sprzedaży na terenie UE oraz w pozostałych krajach, udział sprzedaży krajowej będzie natomiast systematycznie spadał, choć w 2020 roku nie będzie to jeszcze raczej spadek znaczący" - podsumował Żurawski.

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy Aplisens wyniosły 87,7 mln zł

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 105,7 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)