Grupa WP oczekuje wysokiego jednocyfrowego wzrostu reklamy internetowej w 2020r.



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Grupa WP zakłada udaną końcówkę roku w branży reklamy internetowej oraz wysoki jednocyfrowy wzrost tego segmentu w 2020 r., poinformował prezes Jacek Świderski.

"Wszyscy mówią o kryzysie, a wciąż go nie widać i nawet zaczynamy mieć wątpliwości czy przyjdzie, nie widzimy póki co złych znaków, ale przeważa ostrożność. Budżetujemy wysokie jednocyfrowe wzrosty, choć liczymy na jednak dwucyfrowe dynamiki w 2020" -powiedział Świderski podczas spotkania z dziennikarzami.

"Jak rozmawiamy o przyszłym roku z wydawcami to wyglada to dobrze. Ten rok skończymy z dobrym, żeby nie powiedzieć bardzo dobrym wynikiem" - dodał prezes.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)