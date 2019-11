Źródło: PAP

Po raz trzeci rok z rzędu skróciła się średnia długości życia Amerykanów. Spadła ona z 78.9 lat w roku 2014 do 78.6 lat w roku 2017 – wykazały badania opublikowane w tym tygodniu w czasopiśmie medycznym "The Journal of the American Medical Association" (JAMA).