Brytyjsko-holenderski Shell należy do tych firm, które jako pierwsze dostrzegły korzyści płynące z inwestycji w zaawansowane technologie. Koncern w szczególności interesuje się startupami zajmującymi się energią odnawialną, ropą naftową, gazem czy nowymi paliwami w transporcie. W ramach programu GameChanger współpracuje z firmami nad produktami, które nie zostały jeszcze wypuszczone na rynek.

Shell zapewnia przedsiębiorcom wsparcie, wiedzę i fundusze zalążkowe, jednocześnie pozwalając zachować założycielom niezależność w podejmowaniu decyzji. Z kolei program Program TechWorks adresowany jest do przedsiębiorców technologicznych spoza branży energetycznej np. lotniczej czy obronnej. - Jego celem jest wdrażanie technologii z innych branż w energetyce – od tych, których celem jest poszukiwanie złóż, po te, które wspierają produkcję, eksploatację i utrzymanie naszych zasobów ropy i gazu - wyjaśnia Anna Papka, rzecznik prasowy Shell Polska. Jeszcze inną inicjatywą jest Shell Ventures skierowany do startupów i MŚP rozwijających działalność na większą skalę.

Założony w 1996 r. fundusz zapewnia nie tylko kapitał, ale też dostęp do wiedzy technicznej, naukowej, zaplecze badawczo-rozwojowe, a także dostęp do bazy klientów i dostawców. Shell Venture jako inwestor mniejszościowy w początkowej fazie wnosi kapitał w wysokości ok. 2–5 mln, a całkowita wartość finansowania projektu mieści się przeważnie w przedziale 15–20 mln dolarów. W portfolio funduszu znajdują się startupy z całego świata, m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niderlandów. Ostatnim jego nabytkiem jest Travis Road Services – platforma internetowa, przy pomocy której właściciele flot mogą znaleźć, zarezerwować i zapłacić za takie usługi jak: mycie ciężarówek, czyszczenie zbiorników, parkowanie czy naprawa pojazdu.

Od smart city do biomasy

Również koncern BP inwestuje w najbardziej obiecujące innowacje w celu ograniczania emisji oraz uzyskania zrównoważonego rozwoju. W portfolio znajdują się bardzo różnorodne projekty np. ekologiczna karma dla ryb, inteligentne budynki czy efektywne zagospodarowania odpadów. Do realizacji tych celów służy m.in. powołany ponad 10 lat temu fundusz BP Venture, który do tej pory w startupy zainwestował ok. 500 mln dolarów w ponad 50 podmiotów. Całkiem spore grono partnerów technologicznych stale się powiększa. Na początku listopada BP Ventures zainwestował 10 mln euro w MaaS Global, dostawcę oprogramowania smart city. Innowacyjna aplikacja Whim umożliwia dostęp na jednej platformie do wszystkich możliwych opcji transportu w mieście - od taksówek, autobusów, rowerów i samochodów na wynajem, po skutery elektryczne i hulajnogi. Koncern nie nastawia się na szybki zwrot kapitału, ale skupia się przede wszystkim na rozwoju nowych technologii, które mają przynieść korzyści w długim przedziale czasowym.

