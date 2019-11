Źródło: PAP

Zarząd i rada nadzorcza Orlenu wyraziły zgodę na budowę instalacji poprawiającej przerób ropy naftowej; koszt to ok. 1 mld zł - poinformowała w czwartek spółka. Według prezesa Orlenu Daniela Obajtka to jedna z kluczowych inwestycji spółki, wpłynie m.in. na wzrost zysków.