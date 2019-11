Most zostanie oddany do użytku w 2020 roku. W piątek dokonano oficjalnego przyjęcia budowy. Wcześniej, w maju br., połączono budowane równocześnie dwie części: rosyjską i chińską. Całą inwestycję rozpoczęto w grudniu 2016 roku, a planowano ją od około 20 lat.

Most ma ponad kilometr, części chińska i rosyjska mierzą około 540 metrów, jednak cała infrastruktura, w tym drogi dojazdowe, to około 20 kilometrów.

Koszty budowy chińskiej połowy mostu wyniosły - w przeliczeniu na ruble rosyjskie - około 5,2 mld (80,9 mln USD). Koszt budowy części rosyjskiej portal BBC News szacuje na 13,6 mld rubli (ok. 211 mln USD). Wszystkie elementy oprócz francuskich want zostały wyprodukowane w Rosji - podkreślił minister ds. rozwoju Dalekiego Wschodu Aleksandr Kozłow.

Przejazd dwupasmową trasą samochodową przez most będzie płatny. Oczekuje się, że co roku przekraczać Amur będzie około 3 mln pasażerów, a wielkość ładunków przewożonych przez granicę wzrośnie do 4-6 mln ton, podczas gdy obecnie jest to tylko 500 tys. ton. Władze rosyjskiego Dalekiego Wschodu liczą na wzrost tych obrotów i napływ turystów z Chin.

