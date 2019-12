Zainteresowanie produkcją energii odnawialnej na terenach związanych z górnictwem węgla rośnie zarówno w Polsce jak i w Europie. Na terenach pogórniczych powstają farmy słoneczne i wiatrowe, są testowane magazyny energii. W Europie do ubiegłego roku w miejscach kopalń uruchomiono i ogłoszono powstanie prawie 2 GW mocy z energii odnawialnej. Wytwarzanie energii z fotowoltaiki stanowi 37 proc. projektów. Do 2022 r. przewiduje się podwojenie inwestycji sektora w OZE.

Setki hektarów do zagospodarowania

Polskie grupy energetyczne będą miały tu swój potężny wkład. Tylko w tym miesiącu poinformowano o dwóch dużych inwestycjach w farmy słoneczne. PGE Energia Odnawialna zbuduje przy Elektrowni Bełchatów jedną z największych w kraju elektrowni fotowoltaicznych - według planów o mocy nawet 60 MW. Pod inwestycję trafią tereny położone w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych elektrowni. Zielona energia z elektrowni słonecznej będzie mogła pokryć potrzeby energetyczne ok. 100 tys. gospodarstw domowych - oceniła PGE.

Przy bełchatowskim kompleksie energetycznym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna dysponuje czterema lokalizacjami, które mogą zostać przeznaczone pod budowę instalacji fotowoltaicznych. To, oprócz wydzierżawionych właśnie dla PGE EO 94,21 ha, także: tereny zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów o powierzchni ok. 11 ha, teren składowania surowców towarzyszących o powierzchni ok. 31 ha oraz teren zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców – „Bliźniaczej Góry Kamieńsk” o powierzchni ok. 47 ha. Warto przypomnieć, że w pobliżu Elektrowni Bełchatów na Górze Kamieńsk działa od 12 lat farma wiatrowa. Docelowo PGE EO chce w 2030 r. mieć w energetyce słonecznej ok. 2,5 GW.

W tym miesiącu o inwestycji w elektrownię słoneczną o mocy prawie 20 MW poinformowała Energa. Farma PV Gryf powstanie w gminie Przykona, obok powstającej farmy wiatrowej o mocy 31 MW, na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę, ma zostać zgłoszony do aukcji OZE. W gminie Przykona planują potężną inwestycję też prywatni inwestorzy przy wsparciu kapitału chińskiego. Obok chce postawić farmę o mocy ok. 70 MW ZE PAK. Zamierza przy tym skorzystać z unijnego programu transformacji terenów pogórniczych, w planach ma też m.in. magazyny energii. Enea chce zagospodarować pod elektrownie słoneczne tereny kopalni Bogdanka,

PGG na swoich górniczych hałdach widzi w sumie 95 MW ze słońca. Skąd taki optymizm? Jak duże kwoty zamierza na to przeznaczyć? Gdzie będą budowane kolejne elektrownie? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

