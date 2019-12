W poniedziałek Bank Pekao zaliczył największy spadek na subindeksie bankowym WIG, jego akcje potaniały o 4,77 proc., akcje PKO BP potaniały o 0,39 proc., mBank o 2,74 proc. Millenium o 0,36 proc., Aliora o o,27 proc.

Według Kamila Stolarskiego z Santander Banku, istotnym czynnikiem spadkowym Pekao były informacje o zmianie w zarządzie Pekao. Pociągnęły one w dół i kurs Pekao, i Grupy PZU (posiadającego 20 proc. udziałów w Banku Pekao - PAP), które odnotowało w poniedziałek spadek wartości akcji o 4,39 proc.

"Te zmiany w zarządzie wytworzyły niepewność i część inwestorów wycofała swoje pieniądze z tych dwóch spółek, bo jak się dzieją rzeczy, których rynek do końca nie rozumie, to inwestorzy wycofują pieniądze" - powiedział analityk.

Bank Pekao podał w piątek, że jego dotychczasowy prezes Michał Krupiński złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym. Kierował on bankiem od czerwca 2017 r. Krupiński motywował swoją decyzję chęcią kontynuowania kariery poza Polską.

Rada nadzorcza banku powołała w piątek dotychczasowego wiceprezesa Marka Lusztyna na funkcję prezesa Pekao - pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Rada przekazała, że do chwili spełnienia tego warunku, od którego uzależnione jest powołanie Lusztyna na funkcję prezesa, Rada Nadzorcza banku powierzyła mu kierowanie pracami zarządu banku. Jak podaje bank, Lusztyn jest związany z Grupą Banku Pekao S.A. od blisko 20 lat.

Bank Pekao został założony w 1929 r. posiada ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizację rynkową na ok. 28 mld zł. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych oraz co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Pekao jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed).

