Ferrum liczy na co najmniej 50% przychodów z eksportu w 2020 roku



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Udział eksportu w przychodach Grupy Ferrum powinien wzrosnąć do co najmniej 50% w 2020 roku, w porównaniu do 35-40% obecnie, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kasprzycki.

"Dzięki nowej linii do produkcji rur weszliśmy na rynki zagraniczne, na których dotąd nie byliśmy obecni. Od jej uruchomienia w czerwcu 2018 roku mieliśmy około 60 zapytań ofertowych mocnych graczy, skłonnych do współpracy" - powiedział Kasprzycki na konferencji prasowej.

"Jeśli przynajmniej część z tych zapytań się zmaterializuje, w sumie na pewno co najmniej 50% przychodów grupy będzie pochodziło z eksportu, wobec 35-40% obecnie" - dodał w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji.

Jego zdaniem, docelowo ten udział powinien jeszcze wzrosnąć, jako że spółce zależy na jak najszybszym pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych nowej linii. Łączne zdolności wytwórcze grupy wzrosły dzięki niej do ok. 206 tys. ton rur rocznie.

"Już teraz jakieś 5-7% zdolności produkcyjnych nowej linii kierowane jest na eksport w ramach asortymentu, którego wcześniej nie produkowaliśmy" - powiedział Kasprzycki ISBnews.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)