Rada Ministrów przyjęła we wtorek Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus, który ma pomóc w zmniejszeniu wykluczenia komunikacyjnego dzięki uzupełnianiu sieci kolejowej o nowe połączenia. Wartość programu wynosi ok. 6,6 mld zł - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.