Movie Games: Ponad 70 tys. chętnych na zakup gry 'Lust From Beyond'



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Movie Games odnotowało ponad 70 tys. graczy oczekujących na premierę gry "Lust From Beyond", podała spółka. Produkcja będzie łączyła symulator kierowcy ciężarówki z grą survivalową.

"Wynik ten został osiągnięty bez znacznych działań marketingowych wykonanych po stronie emitenta, a przyrosty wishlisty utrzymują się na imponującym poziomie od wielu tygodni. Co więcej, zaprezentowany niedawno na platformie Steam prolog tytułu spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno pod kątem ilości pobrań przekraczającej 50 000 sztuk, jak również ocen na poziomie 90%. Emitent widzi ogromny potencjał w tym tytule" - czytamy w komunikacie.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)