Raport: w listopadzie zarejestrowano 50 tys. 776 nowych aut osobowych

Źródło: PAP

50 tys. 776 nowych aut osobowych i dostawczych zarejestrowano w Polsce w listopadzie br.; to o ok. 2 proc. więcej niż rok wcześniej i o 3,7 proc. mniej niż w październiku br. - podał instytut Samar. Ponad 70 proc. to auta firmowe; blisko 30 proc. zarejestrowali klienci indywidualni.