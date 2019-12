Jej nowa książka „Slices and Lumps. Division and Aggregation in Law and Life” (Kawałki i bryłki. O podziale oraz łączeniu w prawie i w życiu). Prawniczka wychodzi w niej od stwierdzenia, że znakiem rozpoznawczym współczesnego obrotu zasobami jest ich pokawałkowanie. Albo mówiąc inaczej – fragmentaryzacja.

Ostatnio – pisze Fennell – dzięki rewolucji technologicznej kawałkuje się niemal wszystko. Jednym z najbardziej dosłownych przykładów ekonomii ćwiartowania jest internetowy sklep rzeźniczy Crowd Cow, który w 2015 r. założyło dwóch zapaleńców z Seattle. Można tu zamówić doskonałej jakości mięso od lokalnego farmera – takie tusze potrafią w detalu kosztować krocie. Jednak podobny biznes nie byłby żadną nowością. Crowd Cow umożliwia wybór mięsa z konkretnej części takiej drogiej tuszy. Zaś twórcy portalu zadbali o to, by również pozostałe kawałki (dzięki odpowiedniej polityce cenowej i systemowi promocji) się nie zmarnowały. „W końcu całej krowy nikt do lodówki nie zmieści” – brzmi ich firmowe motto.

Cały artykuł przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP