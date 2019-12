"W 2020 r. planowane jest zakończenie dwóch etapów inwestycji: pierwszy na kwotę 120 mln oraz drugi na 200 mln zł. Spółka LG Electronics Wrocław będzie produkować separatory bezpieczeństwa, które mają zastosowanie w bateriach litowo-jonowych wykorzystywanych m.in. w samochodach elektrycznych. Pierwsze dostawy produktów do klientów przewidziane są na luty 2020 r." - czytamy w portalu.



"Planowane nakłady na stworzenie jednego miejsca pracy przekroczą kwotę 2 mln zł. W sumie zatrudnimy 150 wysoce wykwalifikowanych specjalistów" - powiedział dyrektor zarządzający LG Electronics Sebastian Stadnik, cytowany na portalu.



Spółka LG Electronics Wrocław pod koniec sierpnia br. otrzymała decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, spełniając kryteria zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że inwestycja LG nie zagraża środowisku naturalnemu oraz to, że firma utworzy miejsca pracy wysokiej jakości, podano także.



Dyrektor zarządzający LG Electronics zapowiedział, że w ciągu dwóch lat produkcja separatorów wartościowo zbliżona będzie do tej w segmencie AGD, podano także.



"Tym samym jako LG Electronics mocno wpiszemy się w całą strategię grupy LG. Zakłada ona, by stać się największym graczem na rynku elekromobilności na naszym kontynencie" - powiedział Stadnik.



LG Chem Wrocław Energy, największy w Europie producent baterii dla samochodów elektrycznych, ogłosił w zeszłym roku uruchomienie kolejnej fabryki w w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem. Pod względem nakładów (blisko 3 mld zł) to największa w Polsce inwestycja od 2001 r.

