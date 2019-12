„Sługa narodu” to serial komediowy, który przyniósł Zełenskiemu popularność i pomógł mu rozpocząć karierę polityczną - wyjaśnia Reuters. Obecny prezydent Ukrainy gra w nim nauczyciela odnoszącego niespodziewane zwycięstwo w wyborach prezydenckich.

W środę w Rosji pierwszy odcinek serii wyemitowała należąca do Gazpromu stacja TNT. Rosyjski serwis BBC zwrócił uwagę na to, że usunięto z niego "obsceniczny" żart - była to gra słów dotycząca Putina i producenta drogich szwajcarskich zegarków Hublot. Reuters wyjaśnia, że nazwa ta brzmi jak rosyjski wulgaryzm.

Stacja TNT zapowiadała, że kolejne odcinki zostaną wyemitowane w czwartek i piątek, ale zmieniła ramówkę. W czasie przeznaczonym wcześniej na "Sługę narodu" pojawią się zamiast tego inne seriale komediowe.

Telewizja TNT nie komentuje sprawy usunięcia fragmentu odcinka i zaprzecza, że miała plan emisji kolejnych. Twierdzi, że nadanie "pierwszych kilku odcinków" miało być zachętą do wykupienia dostępu do platformy, na której cała seria będzie dostępna. (PAP)