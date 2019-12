Dyrekcja zapowiada, że do końca roku odda jeszcze do użytku kolejne kilometry ekspresowej "piątki". Będą to odcinki w województwie kujawsko-pomorskim.

"Do końca roku planujemy udostępnić dla kierowców odcinek Mielno - Żnin Północ o długości 25,1 km, jedną jezdnię odcinka Żnin Północ - Szubin Północ o długości 19,3 km oraz blisko 15-kilometrowy odcinek Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec stanowiący fragment obwodnicy Bydgoszczy. To prawie 60 km trasy S5, z których przed końcem roku będą mogli skorzystać podróżujący" - informuje GDDKiA.

Wcześniej GDDKiA informowała, że oprócz budowy nowych odcinków dróg będzie w latach 2020-2026 ogłaszać ok. 220 zadań dot. istniejącej sieci drogowej. Przygotowywany jest również Program Budowy Obwodnic na lata 2020-2030.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski