Ministerstwo wyjaśniło, że od startu trwającej perspektywy finansowej złożono 125 tys. 825 wniosków na kwotę 724,6 mld zł. Wnioskowana wartość dofinansowania UE to 446,4 mld zł, czyli 134,4 proc. alokacji na lata 2014-2020.

Resort dodał, że do 29 grudnia z beneficjentami podpisano 58 040 umów. Łączna wartość tych inwestycji to 444,7 mld zł. W tej kwocie, udział funduszy UE to 270,3 mld zł, czyli 81,4 procent całej puli.

MFiPR poinformowało ponadto, że do tej pory rozliczono 183,4 mld zł (z UE 124,4 mld zł, co stanowi 37,4 proc. alokacji).

autor: Michał Boroń