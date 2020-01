Relatywnie słabe wyniki takich firm jak Daimler, BASF i Bayer były częściowo wynikiem zdarzeń jednorazowych i rosnących kosztów restrukturyzacji. Duży wpływ na obniżenie wyników miał również słabnący globalny popyt i rosnące bariery handlowe, uważa Hubert Barth, partner zarządzający EY w Niemczech.

W pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku łączna marża zysku dla 100 największych firm w największej gospodarce w Europie spadła do 6,4 proc. z 8,2 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej, wynika z danych EY. Podczas gdy sprzedaż wzrosła o 4,2 proc. do prawie 1,3 bln euro, zysk przed odsetkami i podatkami spadł o 19 proc., do poziomu 81,4 miliardów euro.

Największy spadek zysku (o 38 proc. ) zanotowały firmy z branży chemicznej, zyski przemysłu motoryzacyjnego spadły o 26 proc. To samo badanie wykazało, że zarobki firm telekomunikacyjnych wzrosły nieco poniżej 7 proc.. Banki, ubezpieczyciele i spółki holdingowe nie zostały uwzględnione w analizie.

