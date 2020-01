1. Chipy komputerowe, które prawie nie zużywają energii

W 2012 r. Intel prognozował, że do 2020 roku powstanie taka forma powszechnego przetwarzania danych, która zużywać będzie praktycznie zerową energię. I choć właśnie weszliśmy w nową dekadę, nasze telefony i komputery wciąż zużywają masę energii. I9, najnowszy i najnowocześniejszy procesor Intela, wymaga 165 watów energii. To ponad dwa razy więcej niż zużywa 65-calowy telewizor.

2. 9 na 10 osób powyżej 6. roku życia będzie miało telefon komórkowy

W 2014 r. Ericsson Mobility oszacował, że 90 proc. ludzi na Ziemi w wieku powyżej 6 lat będzie posiadało telefon komórkowy do 2020 r. Trudno to zmierzyć, ale wizyta w krajach rozwijających się sugeruje, że nie zbliżamy się do tego wyniku. Firma badawcza Statista szacuje, że globalna penetracja telefonii komórkowej sięga dziś 67 proc. Jednym z kamieni milowych jej rozwoju osiągniętych w tej dekadzie jest liczba abonamentów - z danych Banku Światowego wynika, że po raz pierwszy przekroczyła ona liczbę ludności na świecie. Statystyka ta jest jednak zniekształcona przez osoby korzystające z wielu urządzeń.

3. Jet.com osiągnie rentowność

Jet.com był ucieleśnieniem startupowego jednorożca, zanim jeszcze wymyślono ten termin. Marc Lore założył sklep internetowy po sprzedaży swojej poprzedniej firmy Amazonowi. Jet miał rzucić wyzwanie internetowemu gigantowi, oferując niższe ceny produktów z subskrypcją. Aby to zrobić, szybko zaczął wydawać ponad 700 milionów dolarów, które pozyskał od inwestorów typu venture capital, a krytycy stwierdzili, że startup ma szans na zyski. W odpowiedzi Lore zapowiedział w Bloomberg TV w 2015 roku, że Jet osiągnie próg rentowności do 2020 roku.

Rok później Walmart kupił Jet za 3,3 miliarda dolarów. Według serwisu informacyjnego Vox, Walmart przewiduje w tym roku stratę w wysokości ponad 1 miliarda dolarów dla amerykańskiego działu e-commerce, kierowanego teraz przez Lore.

4. Odbędzie się pierwsza 60-milowa przejażdżka hyperloopem

W 2013 r. Elon Musk nakreślił swoją wizję nowego „środka transportu”, który byłby szybki jak transport lotniczy i tani jak drogowy. Według założeń kapsuła z pasażerami poruszałaby się w specjalnej rurze z obniżonym ciśnieniem z naddźwiękową prędkością nawet 800 mil na godzinę (około 1287 km/h). W 2015 r. jeden z wiodących startupów przewidywał, że odcinek Hyperloop o długości około 60 mil (ok 97 km) będzie gotowy do transportu ludzi do 2020 r. Rob Lloyd, wówczas dyrektor generalny Hyperloop Technologies, powiedział Popular Science: „Jestem pewien, że to się stanie”. Niestety do tej pory tak długiego toru wciąż nie ma. Jego firma, obecnie o nazwie Virgin Hyperloop One, ma w Kalifornii tor testowy o długości około 487 m. W bliżej niesprecyzowanych planach jest budowa 22 milowego (35 km) toru w Arabii Saudyjskiej.

5. Biznes w chmurze Google'a przyćmi zyski z reklam

W ciągu ostatniej dekady sprzedaż usług w chmurze stała się dużym biznesem dla firm takich jak Amazon, Alibaba Group Holding Ltd. i Microsoft Corp.. Dyrektor wykonawczy Google, Urs Hölzle, dostrzegł nadchodzące zmiany i w 2015 r. przewidywał, że przychody Google z chmury zastąpią dochody z reklam do 2020 r. Od tego czasu Google zbliżył się do Amazon Web Services, ale do pełnego sukcesu droga jeszcze daleka. Oczekuje się, że w tym roku chmura będzie stanowić prawie 15 proc. przychodów Google, w porównaniu do 85 proc. w przypadku reklam.

6. Huawei zrobi „supertelefon”

Oto, co według ZDNet powiedział w 2015 r. Huawei Technologies, ogłaszając, że do do 2020 r. powstanie "supertelefon": „Telefon komórkowy, który obecnie znamy, przekształci się w superphone”, powiedział Shao Yang, dyrektor do spraw strategii marketingowej Huawei. „Dzięki ewolucji i adaptacji superphone będzie bardziej inteligentny, poprawiając, a nawet przekształcając nasze postrzeganie, umożliwiając ludziom pójście dalej niż kiedykolwiek wcześniej.” Nie jest do końca jasne, co to oznacza, ale prawdopodobnie jeszcze się to nie wydarzyło. Tymczasem Huawei znalazł się w środku wojny handlowej, a chińska firma koncentruje się głównie na telefonach o średniej cenie na rynku krajowym.

7. Toyota wyprodukuje w pełni autonomiczne samochody

W tej dekadzie firmy motoryzacyjne i technologiczne uznały, że komputery będą wkrótce w stanie prowadzić samochody bardziej niezawodnie niż ludzie. W 2015 r. Toyota Motor założyła, że do 2020 r. wprowadzi na rynek w pełni autonomiczne samochody. Samojeżdżące auta - choć nieliczne - obecne są już na drogach, ale tempo wdrażania technologii znacznie spadło, po tym jak w 2018 r. pieszy zmarł po zderzeniu z autonomicznym pojazdem Ubera. W 2020 r. marka Toyoty Lexus wprowadzi samochód zdolny do autonomicznej jazdy po autostradzie, ale kierownictwo przyznało, że firmy samochodowe „znacząco zmieniają harmonogram wdrażania sztucznej inteligencji”.

8. Bitcoin będzie wart 1 milion dolarów

John McAfee, kontrowersyjny potentat w dziedzinie antywirusów komputerowych i wpływowy głos w społeczności kryptowalut, przewidywał, że cena bitcoina osiągnie 1 mln dol. do końca 2020 r. McAfee opublikował szacunki w listopadzie 2017 r., około trzy tygodnie przed załamaniem kursu kryptowaluty. W ciągu następnego roku bitcoin stracił na wartości 83 proc. Od dołka z 2018 roku bitcoin nieco odzyskał moc, ale obecna cena na poziomie około 7200 dol. jest daleka od magicznej liczby, jaką przewidywał McAfee.

9. Dyson sprzedaje samochód elektryczny

Zaledwie dwa lata temu producent suszarek i odkurzaczy zapowiedział, że do 2020 roku sprzeda samochód elektryczny. Dyson anulował projekt w tym roku, nazywając go „nieopłacalnym komercyjnie”.

10. Uber wprowadzi latające samochody

Na stworzenie systemu latających taksówek Uber Technologies dał sobie tylko trzy lata i można śmiało powiedzieć, że w przyszłym roku nie będziemy mogli zamówić latającego Ubera. Firma kontynuuje prace nad konsultowaniem koncepcji z regulatorami. Nowy termin wyznaczony został na 2023 r.

