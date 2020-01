Shell: 97% stacji paliw w Polsce jest zasilanych wyłącznie energią z OZE



Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Od początku 2020 roku 97% stacji własnych Shell w Polsce używa energii elektrycznej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, podała spółka. Zielona energia zasilająca 346 stacji należących do Shell jest poświadczona gwarancjami pochodzenia. Przez kolejne dwa lata będzie ona pozyskiwana wyłącznie z lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych w kraju.

"Rośnie zapotrzebowanie na energię, a jednocześnie stoimy przed wyzwaniem zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Ważną rolę w tym procesie może pełnić stopniowa dekarbonizacja naszej działalności operacyjnej" - powiedział dyrektor działu stacji paliw i rozwoju sieci Shell Polska Rafał Molenda, cytowany w komunikacie.

Shell Polska szacuje, że wykorzystanie na firmowych stacjach energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zmniejszy rocznie emisję

CO2 o 32 000 ton w porównaniu z rokiem 2016.

Shell wprowadza ponadto na swoich polskich stacjach rozwiązania energooszczędne, które zmniejszają zużycie energii. Na blisko 20 stacjach Shell w Polsce testowane są ogniwa fotowoltaiczne, które pokrywają średnio 11% zapotrzebowania na elektryczność każdej z tych stacji. Oświetlenie LED wykorzystywane jest wewnątrz budynków 80% stacji Shell w Polsce, a 60% punktów jest oświetlanych diodami LED. Dodatkowo firma wdraża na stacjach zamykane lodówki, które utrzymują odpowiednią temperaturę i nie oddają jej na zewnątrz, co znacznie obniża zużycie energii, podkreślono.

W Polsce Shell realizuje także szereg projektów ograniczających zużycie energii, produkcję śmieci i emisję CO2 w swoich biurach. Przykładowo, kompleks 5 budynków Shell Energy Campus w Krakowie, gdzie mieści się centrum Shell Business Operations zatrudniający 4000 pracowników, w 2019 roku zmniejszył o 20% ilość produkowanych odpadów oraz o 22% wolumen zużywanej energii elektrycznej, dodano.

W 2017 roku firma Shell podpisała umowę z IONITY - operatorem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych o bardzo wysokiej mocy. Pierwszą falą wdrożenia zostało objętych 10 krajów, w tym Polska.

Holendersko-brytyjski koncern Shell to największa firma paliwowa na świecie. W Polsce jest obecny od 1992 roku i jest czwartym pod względem wielkości operatorem stacji paliw - na koniec 2019 roku firma zarządzała siecią 414 stacji, w tym 357 stacji własnych, 43 partnerskich oraz 14 automatycznych.

(ISBnews)