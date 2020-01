"Mikroapartamenty to nowoczesna forma inwestowania i doskonała lokata finansowa. Są atrakcyjnym rozwiązaniem m.in. dla osób poszukujących wygodnego lokum blisko miejsca pracy, alternatywą dla wynajmu lub hotelu, a dla studentów perspektywą inwestycyjną. Pozwalają także przedsiębiorcom na odliczenie VAT. Zwłaszcza, że ceny są bardzo atrakcyjne - już od 239 tys. zł. Ale to właśnie studenci najchętniej poszukują takich nowatorskich ofert. Przy decyzji o zakupie mieszkania bardzo ważną zmienną jest lokalizacja" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.



Grupa Robyg także wprowadziła ten produkt. Pierwsza inwestycja z mikroapartamentami powstanie w sąsiedztwie projektu City Sfera na warszawskich Włochach. W dwóch budynkach Modern Space powstaną 402 lokale o metrażach od 17 do 39 m2, przypomniano w materiale.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.



