Orange nie wyklucza pozyskania partnera dla sieci światłowodowej w Polsce



Londyn, 23.01.2020 (ISBnews) - Orange Group będzie badać możliwości uwalniania wartości z posiadanej infrastruktury we wszystkich krajach Europy, gdzie jest obecna, poinformował wiceprezes Ramon Fernandez. Grupa nie wyklucza pozyskania w Polsce partnera dla sieci światłowodowej.

"Nasza strategia zakłada wydzielenie masztów do osobnej spółki holdingowej i potencjalną sprzedaż części udziałów. Chcemy zachować kontrolę nad infrastrukturą szczególnie w obliczu uruchomienia 5G. Będziemy także badać potencjał uwalniania wartości z posiadanej infrastruktury w innych krajach europejskich" - powiedział Fernandez podczas prezentacji europejskiej strategii Engage 2025 Grupy Orange w Londynie.

Strategia Orange zakłada, że firmy zależne w poszczególnych krajach będą powoływać lokalne spółki zarządzające masztami (tzw. TowerCo). Do końca 2020 roku TowerCo Orange mają rozpocząć działalność operacyjną we Francji i w Hiszpanii. Orange spodziewa się z tego tytułu optymalizacji infrastruktury oszczędności rzędu łącznie do 1 mld euro w ciągu dekady w Europie.

W Polsce Orange Polska posiada ok. 5,2 tys. masztów, ale zarządzaniem nimi zajmuje się powołana wspólnie z T-Mobile Polska firma Networks!. W związku z tym, TowerCo nie jest kluczowe dla Orange Polska, ale operator może szukać możliwości "uwalniania wartości z infrastruktury" w Polsce w innych obszarach. Po dotychczasowym rollout dysponuje chociażby najbardziej rozbudowaną siecią światłowodu FTTH.

"Chcemy kontynuować rollout sieci światłowodowej m.in. w Polsce, nawet ponad plan i rozważymy możliwości lewarowania jej rozbudowy poprzez opcję pozyskania partnerów zewnętrznych, czy to operatorów, czy inwestorów finansowych" - dodał COO Europe w Orange Group Jean-Marc Vignolles.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)