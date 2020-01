W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska Grupa Lotnicza przejmuje największą niemiecką wakacyjną linię lotniczą Condor Air, a transakcja zostanie zakończona do końca kwietnia tego roku.

W informacji zaznaczono, że Bankowi Pekao powierzono zorganizowanie konsorcjum finansującego transakcję, w którym Pekao będzie pełnił wiodącą rolę. Dodano, że Pekao Investment Banking oraz Lazard doradzały PGL przy tej transakcji. W konsorcjum wspierającym transakcję znalazły się również PZU oraz PKO BP. Pekao Investment Banking (należący do Grupy Pekao) oraz Lazard wspierały PGL od strony doradczej przy tej transakcji.

"Jestem dumny, że możemy wesprzeć - zarówno finansując, jak i doradzając - naszego wiodącego przewoźnika w jego strategicznej transakcji i ekspansji zagranicznej. Dla PGL jest to kluczowa transakcja, dająca szansę na znaczne przyspieszenie rozwoju poprzez wejście na największy rynek lotniczy w Europie. Jesteśmy gotowi do tego, aby wspierać naszych klientów w ich globalnych aspiracjach i projektach - jest to element naszej szerszej strategii umacniania pozycji globalnych championów z Polski – powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu Banku Pekao Marek Lusztyn.

Jak czytamy w informacji, Condor istnieje od 1956 r. Każdego roku obsługuje około 9,4 mln pasażerów z ośmiu niemieckich lotnisk, wykonując loty do około 90 miejsc w Europie, Afryce i Ameryce. W roku obrotowym 2018/19 Condor Flugdienst GmbH zanotował około 57 mln euro zysku operacyjnego przy około 1,7 mld euro przychodów, dysponuje flotą ponad 50 samolotów. Według ankiety przeprowadzonej przez niemiecki instytut jakości usług na zlecenie kanału informacyjnego n-tv, Condor od wielu lat jest najpopularniejszą wakacyjną linią lotniczą w Niemczech.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł. Posiadając drugą, co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce.

Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska