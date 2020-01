Sąd udzielił zabezpieczenia Onico poprzez uchylenie zajęć komorniczych



Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Do Onico wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie z wniosku spółki o otwarcie postępowania sanacyjnego, o udzieleniu zabezpieczenia poprzez uchylenie zajęć komorniczych dokonanych w toku postępowań egzekucyjnych, podała spółka.

"W uzasadnieniu w/w postanowień sąd uznał, że zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt Prawa restrukturyzacyjnego z dnia 15 maja 2015 r. należności będące podstawą prowadzonych postępowań egzekucyjnych objętych złożonym wnioskiem dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego, spełniają przesłankę objęcia ewentualnym układem" - czytamy w komunikacie.

11 września ub. r. Onico informowało, że złożyło w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

