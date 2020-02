"Będziemy rozmawiali o naszym uczestnictwie w projekcie europejskiego czołgu, jeżeli chodzi o współpracę przemysłu militarnego; chcielibyśmy w tym projekcie i w tym przedsięwzięciu wziąć udział, i chcielibyśmy - krótko mówiąc - w przyszłości, gdyby taki czołg z naszym udziałem powstał, w niego się zaopatrywać budując zarazem gospodarkę europejską" - powiedział Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu.

Prezydent zaznaczył, że jest to przykład jednej z wielu dziedzin, w których Polska chce rozwijać współpracę ze stroną francuską.

"Mieliśmy do tej pory deklarację o strategicznej współpracy, ale ja głęboko wierzę, że dzięki podpisanemu dziś dokumentowi, podpisanemu dziś programowi współpracy, który - śmiało można powiedzieć - pokazuje taką drogę, jaką należy postępować, by ta współpraca nabierała waloru strategicznego, że to podpisanie tego dokumentu i ta dzisiejsza obecność u nas pana prezydenta ma znaczenie przełomowe nie tylko dla nas, ale mówiąc górnolotnie, także dla naszej części Europy, a także, mam nadzieję, dla całej UE" - podkreślił Andrzej Duda.

Według niego "ta obecność prezydenta Francji w Europie Centralnej jest także ważnym sygnałem dla całej naszej części Europy".

"Wierzę, że wizyta prezydenta Macrona to przełom w relacjach polsko-francuskich"

Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona ma dla nas ogromne znaczenie i głęboko wierzę, że stanowi przełom w relacjach polsko-francuskich - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji z prezydentem Francji w Warszawie.

Przed konferencją szefowie MSZ: Polski - Jacek Czaputowicz i Francji - Jacques-Yves Le-Drian podpisali program współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Ponadto minister cyfryzacji Marek Zagórski i Le-Drian podpisali deklarację intencji między rządami Francji i Polski na rzecz wzmocnienia współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

"Bardzo cieszymy się z tej dzisiejszej wizyty w Warszawie, w Polsce pana prezydenta i całej delegacji francuskiej, delegacji bardzo szerokiej, w której jest bardzo wielu ministrów, i całe to wydarzenie ma dla nas ogromne znaczenie, a przede wszystkim głęboko w to wierzę, że stanowi przełom w relacjach polsko-francuskich" - powiedział prezydent.

Jako przełom określił podpisanie deklaracji przez szefów MSZ, co - jak dodał - jest wypełnieniem deklaracji o strategicznej współpracy podpisanej w maju 2008 r. Prezydent podkreślał również, że podpisana deklaracja reguluje współpracę w bardzo wielu obszarach, w tym w obszarze militarnym, politycznym, gospodarczym.

Prezydent: Francja jest jednym z najbliższych partnerów gospodarczych Polski

Ogromnie bym chciał, żeby współpraca pomiędzy Polską a Francją się zacieśniła; Francja jest jednym z najbliższych partnerów gospodarczych Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Prezydent poinformował, że jednym z tematów rozmów z Emmenuelem Macronem były kwestie bezpieczeństwa - zarówno militarnego, jak i energetycznego. Duda podkreślił przy tym, że kwestii bezpieczeństwa energetycznego nie sposób omawiać w oderwaniu od kwestii ochrony klimatu.

"Wierzę w to głęboko, że ta wizyta pana prezydent i podpisanie tego programu współpracy ma znaczenie przełomowe, ogromnie bym chciał, żeby współpraca pomiędzy Polską a Francją się zacieśniła" - oświadczył prezydent. Zaznaczył, że w dziedzinie badań i rozwoju współpraca polsko-francuska już dziś jest bardzo szeroka.

"Francja jest jednym z najbliższych partnerów gospodarczych Polski. To jest 20 mld euro obrotów handlowych, to już dzisiaj jest duży bilans, ale potencjał w tym zakresie jest nieporównywalnie większy" - mówił prezydent.

Duda wskazywał, że istnieje obecnie "mnóstwo pól", w których współpraca między Polską a Francją mogłaby się zacieśnić. Jednym z nich, zaznaczył, jest elektromobilność.

UE po brexicie

Nie mamy wątpliwości, że UE będzie musiała w jakimś sensie nabrać nowego kształtu, że opuszczenie UE przez Wielką Brytanię oznacza pewne nowe rozdanie i nowe otwarcie; role w UE będą musiały zostać poukładane na nowo - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Francji.

Prezydent Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem odniósł się do opuszczenia Wielkiej Brytanii z UE. Jak mówił, Brexit to zupełnie nowa sytuacja dla Unii Europejskiej. Jak dodał w obecnej sytuacji Francja "z całą pewnością stanowi potęgę na skalę europejską". "Ta rola Francji po dokonaniu się Brexitu w UE bez wątpienia ogromnie wzrasta" - podkreślił.

Polski prezydent wyraził jednocześnie zadowolenie, że w tym momencie prezydent Francji kieruje do Polski i podpisuje "tę niezwykle ważną deklarację". "Tym samym daje sygnał swojego głębokiego zainteresowania naszą częścią UE i jej sprawami, i w związku z tym również tym w jaki sposób Unia będzie się nadal rozwijać i jaki będzie ten nowy kształt Unii" - powiedział Duda.

"Nie mamy wątpliwości, że Unia będzie musiała w jakimś sensie nabrać nowego kształtu, że opuszczenie UE przez Wielką Brytanię oznacza pewne nowe rozdanie i nowe otwarcie; że role w UE będą w jakimś sensie musiały zostać poukładane na nowo i ta architektura europejska siłą rzeczy musi ulec w jakimś sensie przebudowie" - dodał polski prezydent.

Zastanawiał się jednocześnie jak to zrobić, by było to jak najlepsze dla naszych państw i społeczeństw i "aby UE sama w sobie w przyszłości działała w sposób bardziej wydajny, była atrakcyjna, była Unią, z której nikt już nie będzie chciał wychodzić, dlatego że będzie się po prostu opłacało być członkiem UE".

