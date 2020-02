Podczas inauguracji w londyńskim Muzeum Nauki Johnson mówił o katastrofalnym uzależnieniu od paliw kopalnych, które powoduje globalne ocieplenie, a to szczególnie mocno odbija się na najbiedniejszych mieszkańcach Ziemi. Powiedział, że Wielka Brytania wzywa wszystkie kraje świata do przedstawienia wiarygodnych planów osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych i dodał, że chce ona dawać przykład innym.

"Byliśmy pierwszym uprzemysłowionym krajem, więc jesteśmy odpowiedzialni, by wskazywać drogę. Ludzie, którzy mówią, że to zbyt kosztowne, nie mają racji" - oświadczył brytyjski premier. "Chcemy, aby wszyscy zgodzili się na stosowanie nowych technologii, takich jak baterie elektryczne, turbiny wiatrowe, panele słoneczne i tym podobne, tak aby przestali wytwarzać tak dużo gazów cieplarnianych" - dodał.

Brytyjski rząd planuje osiągnąć neutralność w kwestii emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Aby to się udało, Johnson zapowiedział we wtorek przyspieszenie o pięć lat - z roku 2040 do 2035 - wprowadzenia zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi, diesla i hybrydowymi, a jeśli będzie to możliwe, zacznie on obowiązywać jeszcze wcześniej.

"Mimo że zgodziliśmy się co do istnienia problemu, teraz musimy coś z tym zrobić. Nie trzeba podkreślać, że im dłużej będziemy z tym zwlekać, tym będzie gorzej. Więc teraz jest ten moment. Do nas należy zorganizowanie działań narodów świata, aby coś z tym zrobić" - apelował 93-letni Attenborough.

Inauguracja przygotowań do COP26 została jednak nieco przyćmiona przez kwestię odwołania w zeszłym tygodniu Claire O'Neill, która miała z ramienia brytyjskiego rządu odpowiadać za organizację konferencji. Po odwołaniu zarzuciła ona Johnsonowi, że nie udzielał jej wystarczającego wsparcia i miał powiedzieć, że nie rozumie spraw zmian klimatycznych. Ani Johnson, ani jego rzecznik nie odnieśli się do tej sprawy.

W związku z odwołaniem O'Neill pojawiły się spekulacje, że ONZ-owska konferencja może zostać przeniesiona z Glasgow do któregoś z miast w Anglii, ale zostały one zdementowane i potwierdzono dotychczas ustaloną lokalizację. Tegoroczna Konferencja NZ w sprawie Zmian Klimatu, czyli COP26, odbędzie się w dniach 9-19 listopada.