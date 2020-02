Tauron liczy, że aplikacja wybrana w GovTech Polska zwiększy liczbę instal. PV



Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia liczy, że wdrożenie rozwiązania, jakie zwycięży w konkursie w ramach programu GovTech Polska, wpłynie na zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych (PV) na prywatnych nieruchomościach, poinformował p.o. dyrektora wykonawczego ds. badań i rozwoju Paweł Poneta.

"Liczymy, że zwycięskie rozwiązanie uda się wdrożyć, co w efekcie wpłynie na zwiększenie liczby instalacji PV na prywatnych nieruchomościach. Z pewnością przyczyni się to również do zwiększenia świadomości dotyczącej OZE. Wykonawcy, którzy przeszli do ostatniego etapu, przedstawili prace konkursowe charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym i oryginalnością rozwiązania. Obecnie walczą oni o wygraną, jaką jest możliwość podpisania umowy z Tauronem na wdrożenie autorskiego projektu" - powiedział Poneta, cytowany w komunikacie.

Rezultatem działań podjętych w ramach przedsięwzięcia ma być zwiększenie udziału energii uzyskiwanej z OZE, w szczególności z ogniw fotowoltaicznych, w całkowitym bilansie energetycznym.

Pięciu uczestników przedstawiło już najciekawsze rozwiązania w programie GovTech Polska w ramach wyzwania Taurona, którym jest stworzenie aplikacji pozwalającej na samodzielną ocenę możliwości zainstalowania na dachu domu instalacji fotowoltaicznej. Finał przedsięwzięcia i wyłonienie laureata nastąpi w I kw. br.

"Wyzwanie Taurona polega na stworzeniu systemu i aplikacji oceniającej możliwość i potencjał montażu instalacji fotowoltaicznej (PV). Chodzi o rozwiązanie, które nie będzie wymagało od użytkownika wiedzy specjalistycznej związanej z konstrukcją dachu czy też usytuowaniem budynku względem stron świata. Do wyzwania Taurona w obecnej edycji Programu zgłosiło ok. 50 potencjalnych wykonawców" - czytamy dalej.

Obecnie konkurs jest na półmetku drugiego etapu, w którym ocenie podlegać będzie pierwszy działający prototyp aplikacji. Oceniana będzie czytelność i intuicyjność projektu interface`u, precyzja działania narzędzia w zakresie typowania dostępnej powierzchni dachu nieruchomości oraz koszt utrzymania aplikacji po jej wdrożeniu.

Program GovTech Polska ma na celu umożliwienie współpracy ministerstwom, samorządom, a także spółkom Skarbu Państwa ze startupami i małymi przedsiębiorstwami, które mogą zostać wyłonione jako docelowi wykonawcy zadań przygotowanych przez zleceniodawców.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)