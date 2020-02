Ghebreyesus przyznał na konferencji prasowej, że suma, o jaką prosi jego organizacja jest duża, ale zastrzegł, że "jest to znacznie mniej, niż wyniósłby rachunek" za brak natychmiastowego przygotowania do walki z epidemią.

675 mln dol. ma pokryć plan działań na trzy miesiące; "60 mln dol. będzie przeznaczone na sfinansowanie operacji WHO, a reszta dotacji ma trafić do krajów, które są szczególnie zagrożone (wirusem)" - wyjaśnił szef WHO.

Poinformował też, że 80 proc. przypadków zakażenia wirusem w Chinach zarejestrowano w Hubei, czyli prowincji, w której znajduje się miasto Wuhan - epicentrum epidemii.

Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań w Chinach wzrosła do ponad 24,3 tys., a 490 osób zmarło.

Członek specjalnego zespołu WHO zajmującego się koronawirusem John Mackenzie skrytykował wcześniej władze Chin za ich pierwszą reakcję na wybuch epidemii i nazwał ją "karygodną".

Powiedział też, że pierwsze wypadki zachorowań nie były szybko zgłaszane i dodał, że jeśli Pekin ukrywał prawdziwe dane na temat zakażeń, to należy oczekiwać, że w Chinach jest więcej chorych, niż wynosi oficjalna liczba przypadków.

WHO poinformowała też, że od 11 do 12 lutego odbędzie się spotkanie kilkuset naukowców i agencji, których zadaniem będzie ustalić najlepsze metody walki z koronawirusem za pomocą leków i szczepionek oraz sposoby diagnozowania zakażenia. Przedstawiciel organizacji przyznał jednak w rozmowie z Reuterem, że nie ma obecnie "bardzo skutecznej" metody leczenia koronawirusa.

Chińskie władze bronią swoich metod kontrolowania epidemii - powiedziała na konferencji prasowej w Pekinie rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Hua Chenying. "Strach jest gorszy niż wirus" - dodała.

Chiny pracują nad robotem, który obniży ryzyko zakażania personelu medycznego, ponieważ będzie przeprowadzał badanie gardła - podaje AP.

Również w środę brytyjscy naukowcy prowadzący prace nad szczepionką przeciw koronawirusowi poinformowali o znaczącym przełomie, dzięki któremu możliwe będzie rozpoczęcie już w przyszłym tygodniu testów na zwierzętach, a latem na ludziach. W ich ocenie szczepionka może być gotowa za kilka miesięcy.

