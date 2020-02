Szef polskiego rządu w czwartek wieczorem spotka się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Jako główny temat rozmów rzecznik rządu Piotr Müller wskazał unijny budżet, politykę klimatyczną i Wspólną Politykę Rolną.

"Przed nami bardzo trudny szczyt Rady Europejskiej, który będzie właśnie na temat budżetu, w związku z tym takie spotkania robocze teraz mają na celu próbę jakiegoś wypracowania konsensusu przed tym posiedzeniem, ale nie spodziewamy się, żeby na najbliższym posiedzeniu RE jakiekolwiek ważne rozstrzygnięcia zapadły" - powiedział Müller dziennikarzom.

Zaznaczył, że po wyjściu z UE Wielkiej Brytanii unijny budżet zupełnie inaczej będzie skonstruowany. "Mamy duże spory, co do polityki rolnej - tutaj mamy za to mocne wsparcie Francuzów, bo pan prezydent Macron jest naszym mocnym sojusznikiem w zakresie budżetu dotyczącego polityki rolnej" - dodał rzecznik rządu.

Przypomniał, że w minioną sobotę szef polskiego rządu wziął udział, wraz z 16 innymi przedstawicielami państw członkowskich w szczycie przyjaciół spójności w Portugalii, który miał na celu podtrzymanie wspólnego stanowiska dotyczącego utrzymania polityki spójności.

Rzecznik rządu ocenił, że nadchodzące dyskusje w sprawie Wieloletnim Ram Finansowych będą trudne, ale rząd liczy, że unijny budżet zostanie wypracowany w tym roku.

Najbliższy nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej ws. unijnego budżetu odbędzie się 20 lutego.

Obecne negocjacje ws. Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 to próba pogodzenia państw - płatników netto do unijnej kasy, w tym Niemiec, Holandii, Danii i Finlandii, które opowiadają się za mniejszym budżetem rzędu 1 proc. połączonego Dochodu Narodowego Brutto, a państwom sprzeciwiającym się cięciom. Grupa przyjaciół spójności, w skład której wchodzi 17 państw, w tym Polska, opowiada się za utrzymaniem wydatków na tradycyjne polityki, w tym politykę spójności i Wspólną Politykę Rolną.

Unijny budżet był także tematem poniedziałkowych rozmów w Warszawie premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Zarówno Morawiecki, jak i Macron opowiedzieli się za utrzymaniem wydatków na Wspólną Politykę Rolną i podkreślali wspólne stanowisko w tej sprawie. (PAP)

autor: Mateusz Roszak