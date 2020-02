Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,8 proc. do 2.092,89 pkt., WIG zniżkował 0,6 proc. do 57.474,88 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,1 proc. do 4.070,84 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,2 proc. do 12.828,10 pkt.

Z indeksów sektorowych zwracała uwagę zniżka o 4,0 proc. WIG-leki, który osiągnął najniższy poziom w historii.

Spadł również WIG-paliwa – o 2,7 proc., i był najniżej od lutego 2017 roku.

Obroty na GPW wyniosły 598 mln zł, z czego 514 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania minimalnie powyżej piątkowego zamknięcia, po czym wszedł w trend spadkowy, który zakończył się po godz. 15. Następnie doszło do korekty, w wyniku której indeks zyskał nieznacznie, naśladując falę zwyżek na rynkach bazowych (m. in. Niemcy i USA).

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki – najsilniej zniżkowały akcje tureckie, gdyż BIST100 poszedł w dół o 2,2 proc.

W weekend turecki regulator wprowadził limity dotyczące niektórych transakcji wymiany walutowej przez banki dla inwestorów zagranicznych, grających przeciw lirze - łączna wartość m. in. swapów i forwardów walutowych została ograniczona przez regulatora z 25 proc. do 10 proc. kapitału banku.

DAX spadł 0,24 proc., a S&P500 zwyżkował 0,31 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW – o 3,3 proc., PKN Orlen – o 2,9 proc. i KGHM - o 2,7 proc. Zniżkował także kurs PGNiG – o 2,5 proc.

Kurs PKN Orlen był najniżej od listopada 2016 roku, zaś PGNiG od stycznia 2011 roku.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CCC – o 2,9 proc., Orange – 1,9 proc. i Dino Polska – o 1,2 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Izobloku – spadek o 11,9 proc., Mabionu – o 9,5 proc. i Amiki – o 5,9 proc.

Cena Mabionu była najniżej od lutego 2016 roku.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje OPTeam – wzrost o 110,9 proc. (TKO), PlayWay – o 6,1 proc. i Polenergii – o 5,5 proc. W górę poszedł także kurs Energi – o 2,5 proc.

Cena OPTeam poszła w górę o 110,9 proc. (TKO) do 31 zł, kolejną sesję z rzędu, na fali spekulacji, że spółka może sprzedać ponad 20 proc. pakiet akcji Polskich ePłatności (PeP) – ostatni kurs transakcyjny z godz. 10.12 wyniósł 17,8 zł (+21,1 proc.)

W zeszłym tygodniu wortal cashless. pl podał, powołując się na nieoficjalne informacje, że kontrolny pakiet akcji PeP (Polskie ePłatności), który posiada fundusz Innova Capital, może zostać sprzedany za ponad miliard złotych – OPteam posiadał na koniec września 2019 20,64 proc. głosów na WZA PeP.

Cena PlayWay ustanowiła maksimum historyczne – od początku roku kapitalizacja rynkowa gamingowej spółki zwiększyła się o ok. 42 proc.

PlayWay podał, że najlepiej sprzedająca się gra grupy PlayWay, "House Flipper", otrzymała certyfikaty od producentów konsol Xbox i Playstation - premiera gry na obu urządzeniach jest planowana w dniach 27-28 lutego.

Zaproponowana przez PKN Orlen w wezwaniu cena 7 zł za akcję Energi to absolutne minimum - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej. Zapowiedział rozmowy z Orlenem, gdyż jego zdaniem, Skarb Państwa powinien sprzedać energetyczną spółkę korzystniej.