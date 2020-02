Immofinanz podpisał umowy najmu w Polsce na ponad 71 tys. m2 w 2019 r.



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Immofinanz podpisał w sektorze biurowym w Polsce umowy najmu na ponad 71 tys. m2 powierzchni w 2019 r., podała spółka.

Na ten wynik złożyły się zarówno kontrakty z nowymi najemcami w portfelu Immofinanz jak i tymi, obecnymi, którzy przedłużyli swoje bieżące najmy, niejednokrotnie zgłaszając potrzebę wynajęcia dodatkowych powierzchni, w związku z ich wzrostem organicznym. Ponadto w tym okresie podpisane zostało pierwsze przedłużenie w przypadku najemcy nabytej przez Immofinanz wieży Warsaw Spire, podała spółka.

"Rok 2019 był dla nas wyjątkowy pod kilkoma względami. Nie tylko zrealizowaliśmy rekordową transakcję na rynku biurowym, zakupując wieżę Warsaw Spire, ale także przez okres dwunastu miesięcy byliśmy niezmiennie skuteczni w zakresie utrzymywania wysokiego poziomu komercjalizacji naszego portfela na stołecznym rynku. Co ciekawe, wyliczając sumę podpisanych umów w minionym roku, uzmysłowiliśmy sobie, że jest ona niemal identyczna z łączną powierzchnią całej wieży Warsaw Spire, co jeszcze bardziej obrazuje skale osiągniętego wyniku" - powiedziała country manager operations Poland Immofinanz Magdalena Kowalewska, cytowana w komunikacie.

Do licznego grona nowych najemców w portfelu Immofinanz dołączyła m.in. firma z sektora IT, Vewd Software Poland, która w położonym bezpośrednio przy stacji metra myhive IO-1 wynajęła ponad 1 200 m2. W gronie aktualnych klientów Immofinanz, którzy przedłużając swoją umowę najmu zgłosili także potrzebę wynajęcia dodatkowej powierzchni jest m.in. jeden z wiodących dostawców w zakresie zarządzania podróżami służbowymi na świecie, który łącznie na te chwilę wynajmuje w Empark Mokotów Business Park prawie 7 500 m2, czytamy także.

"Jedna z największych prolongacji podpisanych w 2019 roku w ramach warszawskiego portfela biurowego Immofinanz dotyczy spółek z grupy Marsh & McLennan Companies. Najemca ten kontynuuje swoją umowę w myhive Nimbus na powierzchnie ponad 7 500 m2" - podsumowano w materiale.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)