"Dziś ogłaszamy mobilizację ponad 230 mln euro na wsparcie globalnej walki z koronawirusem" - powiedział Lenarcic. Środki trafią m.in. do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), krajów oraz ośrodków badawczych.

Koronawirus Covid-19, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia ostre zapalenie płuc.

Do tej pory w Chinach kontynentalnych odnotowano 77 150 zakażeń koronawirusem, w tym 2 592 przypadki śmiertelne.

W ostatnich dniach we Włoszech zaobserwowano wzrost przypadków zakażenia koronawirusem; cztery osoby zmarły.

KE zaniepokojona sytuacją we Włoszech związaną z koronawirusa

"Śledziliśmy sytuację we Włoszech w ten weekend bardzo dokładnie. Wydarzenia we Włoszech pokazują, jak szybko może zmienić się sytuacja. Ta sytuacja niepokoi i pokazuje, jak ważne jest, żeby kraje członkowskie były przygotowane na podobną sytuację" - powiedziała w Brukseli unijna komisarz dz. zdrowia Stella Kyriakides. Dodała, że jest w kontakcie z przedstawicielami włoskich władz.

Zaznaczyła jednocześnie, że choć sytuacja jest poważna, to nie można poddawać się panice i - co ważniejsze - dezinformacji. "Musimy być zjednoczeni i skoordynowani. Musimy informować siebie nawzajem w czasie rzeczywistym, ponieważ dzięki temu będziemy mogli reagować na rozwój sytuacji" - powiedziała.

Kyriakides zauważyła, że ewentualne wprowadzanie ograniczeń na podróże w strefie Schengen powinno być proporcjonalne i skoordynowane między państwami UE.

„Jak dotąd Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleciła nałożenia ograniczeń na podróże i handel” - podkreśliła dodając, że specjalna misja WHO uda się we wtorek do Włoch, aby ocenić sytuację. Koronawirus Covid-19, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia ostre zapalenie płuc. W ostatnich dniach we Włoszech zaobserwowano wzrost przypadków zakażenia koronawirusem; cztery osoby zmarły.

>>> Czytaj też: UE ma poważny problem z Facebookiem. Chodzi o jego model biznesowy [OPINIA]