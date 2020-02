Według Dyrekcji, polskie przedsiębiorstwa zyskują przewagę konkurencyjną głównie dzięki jakości towarów i atrakcyjnemu wzornictwu.



DG GROW oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) prowadzą projekt mający na celu zwiększyć zatrudnienie w tym przemyśle.



"Polska jest krajem wymienianym wśród kluczowych dla sektora TCLF – obok takich państw, jak: Włochy, Hiszpania, Rumunia, Portugalia czy Niemcy. Dane wskazują, że przemysł tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy jest istotny w codziennym życiu Polaków, którzy przeznaczają 10% miesięcznych zarobków na zakupy odzieży i obuwia. […] Szansą dla sektora będzie w kolejnych latach automatyzacja i robotyzacja, nowe technologie i rozwój produktów ekologicznych. Polskie przedsiębiorstwa zyskują przewagę konkurencyjną głównie dzięki jakości towarów i atrakcyjnemu wzornictwu" - czytamy w komunikacie.



Jak wynika z cytowanych w materiale danych z raportu KPMG z listopada 2018 r., co piąty Polak śledzi blogi modowe lub pokazy mody czy influencerów, a najważniejszym elementem ubioru zdaniem Polaków jest obuwie, do którego uwagę przykłada blisko 40% osób.



"Polski sektor TCLF jest kluczowy nie tylko dla kraju, ale i całej gospodarki Unii Europejskiej. Jest to wspaniały rynek dla młodych osób - z których wiele interesuje się modą, planując rozpoczęcie swojej kariery i zbieranie doświadczeń zawodowych w tym obszarze. Chcemy aktywizować i zachęcać Polaków do podjęcia pracy właśnie w tych sektorach - naszą kampanię kierujemy także do osób, które dopiero będą wchodzić na rynek pracy. Mamy świadomość potencjału sektora TCLF - wierzymy, że wejście na sektorowy rynek pracy młodego, ambitnego i kreatywnego pokolenia pozwoli na jego dynamiczny rozwój, zwiększenie konkurencyjności na arenie europejskiej oraz ekspansję eksportową na rynki pozaeuropejskie" - powiedział prezes "PIOT" Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego Tadeusz Wawrzyniak, cytowany w komunikacie.



Przemysł obuwniczy w Polsce gromadzi głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach dokonały znacznego postępu technologicznego i innowacyjnego. Nasze produkty są nowoczesne, modne i solidnie wykonane - z sukcesem sprzedawane są na rynku polskim, UE i na rynkach wschodnich, wskazał prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (PIPS) Marek Górecki.



"Misją przemysłu skórzanego i obuwniczego jest racjonalne wykorzystanie dóbr pochodzenia naturalnego, zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki i szeroko rozumianego recyklingu. Prowadzimy działania mające na celu wprowadzenie obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek UE, a także ograniczenie importu niskiej jakości obuwia i wyrobów skórzanych z krajów trzecich – obarczonych ryzykiem występowania substancji zabronionych w UE i mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta" - powiedział Górecki, także cytowany w komunikacie.



"Celem kampanii finansowanej przez Komisję Europejską 'Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Rozwój kariery w sektorze tekstylnym/odzieżowym/skórzanym/obuwniczym' jest promowanie wśród osób poszukujących pracy - koncentrując się w szczególności na osobach do 30 roku życia - zatrudnienia w przemyśle TCLF, który wyróżnia się jako jeden z najbardziej strategicznych sektorów gospodarki UE. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju innych dziedzin gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, transport i drogownictwo oraz medycyna - jest też istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa służb specjalnych i obronności kraju" - czytamy dalej w komunikacie.



Kampania to seria wizyt, spotkań i dni otwartych w szkołach ogólnokształcących, zawodowych, firmach i stowarzyszeniach TCLF w krajach UE. Celem jest rozwój świadomości o spectrum działania sektora wśród potencjalnych nowych pracowników, studentów czy uczniów szkół. Grupa ekspertów pochodzących z każdego państwa członkowskiego odwiedzi szkoły i instytucje szkoleniowe, by zaprezentować sektor i odpowiedzieć na wszystkie pytania studentów oraz uczniów. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat możliwości podjęcia pracy i rozwoju kariery w sektorach TCLF, a także poinformowanie o wysokim poziomie zatrudnienia, atrakcyjnym środowisku pracy i zrównoważonym rozwoju w tych sektorach przemysłu, podano też w materiale.



