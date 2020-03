Prezes BNP Paribas BP: Bank jest w stanie osiągać 1 mld zł zysku rocznie



Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska jest w stanie wypracowywać 1 mld zł zysku netto rocznie, ocenił prezes Przemek Gdański.

"Ten bank, w tej skali spokojnie powinien dowozić 1 mld zł zysku netto rocznie i wynik ubiegłoroczny pokazał, że to nie jest nierealna perspektywa. Pracujemy nad stosunkiem kosztów do przychodów, który jest dla nas bardzo istotny - nie uwzględniając kosztów integracji ten wskaźnik spadłby istotnie" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Jak wskazał, bez kosztów integracji zysk wyniósłby 950,5 mln zł, a bez obciążeń związanych z wyrokami TSUE zysk sięgnąłby ponad 1 mld zł w ub. roku.

Bank wypracował 614 mln zł zysku netto w 2019 roku, co oznacza wzrost o 71% w skali roku. W ujęciu znormalizowanym, zysk wyniósł 950 mln zł i był wyższy o 96% r/r.

Wskaźnik ROE wyniósł 5,7% na koniec ub. roku, zaś w ujęciu znormalizowanym wyniósł 8,7%.

"Widać już, że do poziomu 10% na koniec przyszłego roku nie brakuje tak strasznie dużo. Jesteśmy na dobrej drodze, by ten cel osiągnąć" - powiedział prezes.

Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 64,7%, a w ujęciu znormalizowanym 55,7%.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

