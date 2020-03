Organizowany w całym kraju cykl regionalnych konferencji to warsztaty dla samorządowców oraz lokalnych firm. Jego uczestnicy rozmawiają m.in. o projektach z zakresu internetu rzeczy oraz o innych nowoczesnych technologiach, które przyczyniają się do usprawniania obsługi obywateli, poprawiają efektywność zarządzania i przyczyniają się m.in. do oszczędności energii.

Organizowane jest przez Kancelarię Prezydenta RP wydarzenie jest też okazją do prezentacji możliwości pozyskania finansowania innowacyjnych projektów w ramach transformacji cyfrowej w Polsce.

Jarosińska-Jedynka podkreśliła, że internetu rzeczy „nie można się bać” i po środki na rozwój tego segmentu powinni sięgać nie tylko przedsiębiorcy, ale również samorządowcy. „W czasie tej konferencji pokazujemy, że warto podjąć takie ryzyko” – dodała.

Minister zapowiedziała, że w przyszłej perspektywie finansowej UE na badania i rozwój technologii cyfrowej będzie dostępna w Polsce kwota ok. 60 mld zł. „Dostępne będą też środki w programach zarządzanych centralnie np. w programie Horyzont Europa, który będzie miał do dyspozycji 100 mld euro. To są pieniądze, po które trzeba sięgać” – zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska przypomniała, że w październiku 2019 roku w Belwederze miała miejsce organizowana przez Prezydenta RP i Ministra Cyfryzacji konferencja poświęcona internetowi rzeczy w Polsce.

„Po tej konferencji, która cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, zapadła decyzja, żeby przedstawić w terenie informacje nt. środków finansowych, które można pozyskać na badania, na rozwój internetu rzeczy w Polsce” – dodała.

Szymańska podkreśliła, że konferencje mają pokazać dobre przykłady wykorzystania internetu rzeczy, które już funkcjonują w kraju. Wymieniła m.in. inteligentną komunikację miejską, która minimalizuje opóźnienia autobusów, dzięki sygnalizacji świetlnej, która „daje autobusowi” zielone światło na skrzyżowaniach.

Konferencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu rzeczy — samorząd przyszłości” organizowana jest przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. (PAP)

