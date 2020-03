"Widać więc skutek epidemii koronawirusa też na przyrodę" - ocenił Woś.

Zwrócił uwagę na proporcje w emisji CO2, które wiążą się z tematem neutralności klimatycznej. "Polska produkuje rocznie 326, 328 (mln ton CO2 - PAP), a pewnie zejdziemy do poziomu 320 mln ton rocznie CO2. Kiedy Chiny rocznie produkują blisko 10 mld ton. I co więcej, jeżeli weźmiemy pod uwagę Chiny i Indie i ich roczny przyrost (emisji CO2 - PAP) - to on przekracza całą roczną produkcję (CO2 przez Polskę - PAP)" - podkreślił minister środowiska.

"Nawet jeżeli my naszą gospodarkę zupełnie doprowadzimy do tego, że nie będziemy produkowali ani grama CO2 - to i tak roczny przyrost (emisji CO2 - PAP) w Chinach lub Indiach zastąpiłby to, co u nas by było wystopowane" - wyjaśnił Woś.

