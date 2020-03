Plantwear rozpoczyna sprzedaż online na Ukrainie 9 marca br.



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Plantwear zakończył prace dotyczące wejścia na rynek ukraiński i rozpoczyna sprzedaż online na Ukrainie 9 marca br., podała spółka.

"Ukończenie powyższych działań pozwoli na rozpoczęcie sprzedaży przez emitenta z wykorzystaniem własnego sklepu internetowej w domenie plantwear.com.ua od poniedziałku 9 marca 2020 r. W ramach sklepu internetowego emitent będzie udostępniał pełny asortyment oferowanych produktów. Produkcja realizowana będzie w zakładzie emitenta zlokalizowanym w Radzyniu Podlaskim" - czytamy w komunikacie.

Spółka ocenia, że sprzedaż na rynku ukraińskim może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe i wprowadzenie ukraińskiej wersji sklepu internetowego umożliwi zakup produktów nie tylko mieszkańcom Ukrainy, lecz także ułatwia dokonanie zakupu obywatelom tego kraju przebywającym na terenie Polski.

"Dodatkowo emitent wskazuje, że badania na temat rozwoju rynku e-commerce wykazują ponad 30% jego wzrost wartości na Ukrainie (za The Better Regulation Delivery Office)" - czytamy dalej.

W ub. tygodniu prezes Wiktor Pyrzyk zapowiadał w rozmowie z ISBnews, że spółka chce być obecna na Ukrainie wyłącznie poprzez e-commerce. Jak mówił, prawdopodobnie do końca II kw. Plantwear chce wejść na rynek Rumuni. Wysyłka produktów w obu przypadkach będzie realizowana z Polski.

Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.

(ISBnews)