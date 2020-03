Wiceprezes Piotr Nielubowicz dodał, że gra ma duże "replayability", czyli oferuje wiele wersji jej przejścia. Zapytany o tempo preorderów wskazał, że "nadal jesteśmy zadowoleni, bardziej niż przy 'Wiedźminie'".



Zarząd zaznaczył, że nabywcy preorderów przyjęli pozytywnie zmianę daty premiery i okazali wsparcie. Na pytanie o "crunch", Kiciński wskazał, że "jest teraz zupełnie inaczej" niż przy kończeniu "Wiedźmina 3".



"Jest dużo mniej pracy po godzinach, choć niektórzy ciężko pracują" - zaznaczył szef CD Projekt.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

CD Projekt wysłał grę 'Cyberpunk 2077' do ratingu wiekowego

CD Projekt wysłał grę "Cyberpunk 2077" do agencji ratingowych i spodziewa się wydania oceny w ciągu miesiąca, poinformował prezes Adam Kiciński.

"Mamy mały update - wysłaliśmy grę do agencji ratingowych. Po raz pierwszy ludzie spoza firmy grają w 'Cyberpunka'. Nie jest to wersja ostateczna, ale na tyle kompletna, że nadaje się do przejścia przez osoby zewnętrzne" - powiedział dziennikarzom Kiciński.

"Dostaniemy ratingi wiekowe, potrwa to do miesiąca. Liczymy na ratingi zbliżone do tych, które otrzymał Wiedźmin 3, to jest nasz target" - dodał prezes CD Projekt.

Wskazał, że podobnie jak wcześniej z "Wiedźminem 3", "Cyberpunk" trafi do recenzentów w wersji specjalnie zabezpieczonej kilka tygodni przed premierą, kiedy jednocześnie zostanie skierowana do fizycznej produkcji.

"Embargo na recenzje potrwa do weekendu przed premierą" - wskazał Kiciński.

Zapowiedział, że w obliczu koronawirusa CD Projekt będzie obecny na targach, jeśli będą się odbywać.

"Jeśli wydarzenia będą odwoływane będziemy pokazywać kolejne rzeczy inaczej - internet działa" - stwierdził szef CD Projekt.

Wiceprezes Piotr Nielubowicz zaznaczył, że większość kampanii marketingowej "Cyberpunka" odbędzie się kilka tygodni przed premierą zapowiedzianą na połowę września.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

>>> Czytaj też: CD Projekt chce robić kolejne wiedźmińskie gry. "Ugoda z Sapkowskim potwierdziła nasze prawa"