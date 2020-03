USA: Amerykanie przenoszą do Iraku systemy przeciwlotnicze

Źródło: PAP

Stany Zjednoczone przenoszą obecnie do Iraku swe systemy obrony powietrznej, by zapewnić własnym żołnierzom ochronę przed ewentualnymi irańskimi atakami rakietowymi - oświadczył we wtorek szef kierującego działaniami na Bliskim Wschodzie Centralnego Dowództwa USA.