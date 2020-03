Decyzją wojewody śląskiego szpital w Raciborzu, gdzie obecnie na oddziale zakaźnym leczonych jest pięcioro pacjentów z koronawirusem, od poniedziałku będzie w całości szpitalem zakaźnym – jednym z 19 takich w Polsce. Placówka zabezpieczy na potrzeby chorych ok. 300, a w razie potrzeby nawet ponad 400 łóżek.

Szpital w Raciborzu ma być jedną z dwóch w pełni zakaźnych placówek w woj. śląskim - nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, gdzie będzie drugi taki szpital. Początkowo na ministerialnej liście znalazła się w tym kontekście lecznica na Parkitce w Częstochowie, obecnie jednak - jak ustaliła PAP w szpitalach oraz Śląskim Urzędzie Wojewódzkim - rozważany jest szpital w Tychach. Decyzja ma być podjęta jeszcze w piątek.

Stan przygotowań do przekształcenia szpitala w Raciborzu przedstawili podczas piątkowej konferencji prasowej w tym mieście starosta raciborski Grzegorz Swoboda oraz dyrektor placówki Ryszard Rudnik. Obecnie wszelkie przyjęcia do szpitala są wstrzymane, nie pracują też poradnie specjalistyczne.

"Jesteśmy na etapie organizacji transportu i uzgadniania miejsc, do których możemy bezpiecznie przetransportować pacjentów. Myślę, że ta operacja zostanie w niedzielę zakończona, innego scenariusza nie ma. Myślę, że idzie nam to dość sprawnie" – ocenił dyrektor, wskazując, iż dyrektorzy innych szpitali z reguły sami kontaktują się z nim, oferując przyjęcie części z około 100 raciborskich pacjentów.

Najtrudniejsza – w ocenie dyrekcji szpitala – będzie ewakuacja kilkorga pacjentów z oddziału intensywnej terapii, które korzystają z respiratorów. Wiadomo już, że trzy osoby przyjmie szpital w Bielsku-Białej, po jednej - szpitale w Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju; dla dwóch innych osób dyrekcja szpitala jeszcze szuka miejsc w innych placówkach.

Pacjenci oddziału chirurgicznego mają trafić do Jastrzębia-Zdroju, pacjenci oddziału pulmonologicznego – do Wodzisławia Śląskiego; tam również prawdopodobnie trafią osoby hospitalizowane na ortopedii i być może część pacjentów neurologicznych po udarach. Miejsca przewiezienia 30 pacjentów z oddziału opiekuńczo-letniczego mają wskazać służby wojewody śląskiego.

"Dziś powinniśmy mieć uzgodnione wszystkie miejsca przewiezienia pacjentów" – ocenił dyr. Rudnik. Do ich przewozu szpital przeznaczył dwie karetki, kolejną ma przysłać Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe. Pomoc obiecali też dyrektorzy części szpitali, które przyjmą pacjentów z Raciborza. Ewakuacja ma zakończyć się najpóźniej w niedzielę.

Szpital w Raciborzu ma też otrzymać dodatkowe respiratory, by ok. 10 proc. dostępnych miejsc (czyli około 30) dysponowało sprzętem do wspomagania oddechowego. Zorganizowano dodatkowe szkolenia dla personelu w zakresie obsługi tego sprzętu. Obecnie szpital ma 8 respiratorów na oddziale intensywnej opieki medycznej i 4 na oddziale udarowym i neurologii, 2 kolejne ma wkrótce zainstalować.

Trwają też szkolenia personelu w zakresie prawidłowego korzystania ze środków ochrony osobistej – szpital czeka na dodatkowe środki ochronne oraz dezynfekcyjne m.in. z Agencji Rezerw Materiałowych. „Potrzeba naprawdę dużo środków ochrony osobistej” – podkreślił dyrektor.

Szef raciborskiego szpitala zapowiedział, że do dyspozycji pacjentów z koronawirusem będzie zarówno blok operacyjny jak i np. sale porodowe dla kobiet z podejrzeniem zarażenia. Na miejscu działać będą też – na potrzeby pacjentów zakaźnych - laboratoria mikrobiologiczne i analityczne.

Starosta raciborski Grzegorz Swoboda poinformował, że równolegle do prac związanych z przekształceniem szpitala w zakaźny, trwają działania zmierzające do zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. Starostwo ma przekazywać informacje w tej sprawie na bieżąco – trwają m.in. rozmowy z NFZ na temat zabezpieczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz pracy poradni specjalistycznych – zarówno w Raciborzu jak i sąsiednich miejscowościach.

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu należy do największych lecznic w subregionie zachodnim woj. śląskiego. Świadczy usługi medyczne m.in. na oddziałach wewnętrznych, a także chirurgii, geriatrii, neurologii, oddziale ginekologiczno-położniczym, neonatologii, pediatrii, ortopedii, okulistyki, otolaryngologii, pulmonologii oraz na 25-łóżkowym oddziale obserwacyjno-zakaźnym, gdzie aktualnie przebywa 5 osób zakażonych koronawirusem, a trzy inne osoby czekają na wyniki testów. To jedyny oddział zakaźny w subregionie zachodnim województwa.

Stan czterech leczonych w Raciborzu pacjentów z koronawirusem jest dobry; jedna pacjentka jest w stanie poważnym, choć także jej stan w piątek się poprawił. Wszyscy zakażeni to mieszkańcy Rybnika. Ogółem w woj. śląskim potwierdzono dotąd 12 zakażeń. Pacjenci przebywają, oprócz Raciborza, w placówkach w Cieszynie, Zawierciu i Chorzowie. Łącznie w Polsce potwierdzono dotąd 64 przypadki zakażenia koronawirusem; jedna osoba zmarła. (PAP)

Autorzy: Marek Błoński, Anna Gumułka